Nothing Phone (1) Lite in arrivo senza LED? Carl Pei smentisce tutto: 'fake news'

Qualche giorno fa, su queste pagine, abbiamo ripreso la notizia relativa al possibile imminente lancio di un Nothing Phone (1) Lite, vale a dire una versione più “leggera” del dispositivo che è giunto da qualche settimana sul mercato anche italiano.

Nei leak si parlava di una variante praticamente identica al gemello top di gamma, con display AMOLED Full HD+ da 6,55 pollici, Snapdragon 778G+, doppia fotocamera da 50 megapixel ma con batteria da 5000 mAh. Inoltre, al fine di alleggerire i prezzi, in molti hanno ipotizzato anche l’assenza dei LED, che rappresentano uno degli elementi distintivi della scheda tecnica.

L’amministratore delegato di Nothing, Carl Pei, tramite il suo account ufficiale Twitter - dove in precedenza aveva svelato gran parte delle specifiche tecniche dello smartphone - ha voluto smentire il tutto e riprendendo una news di AndroidPolice l’ha bollata come “fake news”.

Evidentemente quindi, almeno al momento non c’è l’intenzione da parte della compagnia di proporre una variante Lite del suo dispositivo, che secondo i rumor emersi in passato sarebbe dovuta giungere nei negozi in occasione delle festività di Natale anche allo scopo di stimolare le vendite del mercato, che non sta certo attraversando un ottimo periodo a livello globale.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la nostra recensione di Nothing Phone (1).