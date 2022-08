Nothing Phone(1), la luminosità massima non è quella promessa: Nothing risponde

Mentre i rumor su Nothing Phone(1) Lite vengono distrutti dallo stesso Carl Pei, che ha spiegato che un nuovo smartphone di Nothing non arriverà tanto presto, torna a far discutere lo stesso Nothing Phone(1). A quanto pare, infatti, Nothing avrebbe ritoccato al ribasso una specifica dello smartphone, senza però rivedere la sua scheda tecnica.

La specifica al centro della controversia è la luminosità dello schermo di Nothing Phone(1), che secondo la scheda tecnica del device arriva ad un massimo di 1.200 nit in alcuni scenari di riproduzione video in HDR. In realtà, riportano i colleghi di GSMArena, la luminosità media dello smartphone è di 663 nit in modalità Auto.

La capacità teorica di arrivare a 1.200 nit di luminosità, ovviamente, non significa che quest'ultima venga raggiunta durante l'utilizzo di tutti i giorni, ma la stessa Nothing ha spiegato che essa è limitata alla visione di contenuti HDR. Tuttavia, il portale tedesco ComputerBase ha spiegato che non solo Nothing Phone(1) non arriva a 1.200 nit nell'uso comune (come ampiamente prevedibile), ma che fallirebbe nel raggiungere la luminosità massima anche quando viene posto nelle condizioni più adatte a farlo.



ComputerBase spiega infatti che, benché l'hardware dello smartphone sia tecnicamente in grado di raggiungere la luminosità promessa da Carl Pei, ci sono delle limitazioni software attorno ai 700 nit che impediscono al device di superare quella soglia. Fortunatamente, una limitazione software può essere risolta con patch e aggiornamenti, ma a questo punto qualche fan potrebbe storcere il naso dopo aver scoperto l'enorme discrepanza tra luminosità massima promessa ed effettiva su Nothing Phone(1), che si attesta attorno ai 500 nit.

Un portavoce di Nothing, comunque, ha spiegato che "l'hardware dello smartphone può arrivare a 1.200 nit, ma al momento è bloccato dal software, che si ferma a 700 nit. La decisione [di inserire il blocco software alla luminosità] è stata presa per assicurare agli utenti un'esperienza equilibrata per quanto riguarda il calore sviluppato e la batteria del telefono. Non vediamo l'ora di ricevere dei feedback dagli utenti e di monitorare la situazione per capire se il problema vada risolto con i prossimi aggiornamenti software". Intanto, comunque, Nothing ha rilasciato NothingOS 1.1.2, che non sembra toccare il problema della luminosità massima dello smartphone.