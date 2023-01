Nothing Phone (1), un mare di novità nell'ultima Beta di Android 13

A distanza di un mese esatto dalla Open Beta di Android 13 per Nothing Phone (1), il gioiellino trasparente di Carl Pei e soci riceve un nuovo aggiornamento per il canale beta, con fix, ottimizzazioni e novità esclusive.

Con la Open Beta 2 di Nothing OS 1.5, il primo smartphone dell'azienda porta a casa una lunga serie di interessanti aggiunte, tra cui una nuova suoneria con glifo e un pacchetto di notifiche con un nuovo stile. Inoltre, arriva un'ondata di sfondi "minimalisti" e di funzionalità personalizzate per la schermata di blocco, con nuove scorciatoie per fotocamera, torcia e tanto altro.

Migliorato il sistema di passaggio rapido da una SIM all'altra in modalità dual-SIM per il cambio rete dati, così come le animazioni di transizione in alcuni contesti, incluse quelle dell'app fotocamera (che migliora anche l'interfaccia), e l'algoritmo di regolazione automatica della luminosità.

Novità anche per quel che riguarda l'app Nothing X, ora in versione completa su Nothing OS, mentre sono immancabili svariati bugfix e ottimizzazioni, con un miglioramento dell'autonomia e della stabilità di sistema. Il peso dell'aggiornamento è di 127 MB.

Una nota di merito per Nothing, con uno sviluppo sorprendentemente attivo e soprattutto rapido negli aggiornamenti nonostante si tratti del suo primo prodotto, cosa che ovviamente ne agevola il supporto ma che non ne ridimensiona affatto la portata. Se volete sapere la nostra sul device, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla recensione di Nothing Phone (1).