Nothing Phone (1) messo alla prova da JerryRigEverything: quanto resiste allo stress test?

Il Nothing Phone (1) non è facilmente riparabile ma, a quanto pare, è sorprendentemente resistente. Grazie allo YouTuber JerryRigEverything, altrimenti noto come Zach Nelson, possiamo vedere come se la cava il primo smartphone della startup londinese contro lo stress test di riferimento per gli appassionati.

Il test di JerryRigEverything, ricordiamo, si compone di più fasi: inizialmente si cerca di graffiare il telaio e lo schermo, per poi passare alla bruciatura del display e alla temutissima prova di piegatura che, in passato, ha spaccato a metà il top di gamma OnePlus 10 Pro.

Inizialmente lo “scratch test” mette in luce la debolezza di scocca e schermo: la prima, realizzata in alluminio, viene graffiata facilmente dalle lame a disposizione di Zach Nelson; il secondo, poi, mostra i graffi al livello 6 della scala di durezza Mohs, più profondi poi al livello 7. Insomma, è consigliabile acquistare la cover in silicone rigido e il vetro temperato che Nothing mette a disposizione sul sito ufficiale, così da proteggere il telaio e il Corning Gorilla Glass 5 in dotazione di base.

Il test della bruciatura rientra nella normalità, dato che il pannello AMOLED cede alla fiamma di un accendino nella zona alla quale si avvicina, mentre il “bend test” mostra risultati sorprendenti: le caratteristiche luci sul retro e il pannello trasparente non hanno mostrato segni di cedimento, rimanendo in condizioni perfette dopo più sforzi. Tuttavia, hanno fatto leggermente preoccupare i piccoli rumori all’altezza dell’antenna. Insomma, meglio evitare l’applicazione di molta forza per non incorrere in spiacevoli inconvenienti.

