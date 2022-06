Nothing Phone (1) si mostra con render stampa: ecco la versione nera in alta qualità!

Queste giornate sono ricche di leak riguardanti il nuovo Nothing Phone (1), il primo smartphone della nuova start-up di Carl Pei. A nemmeno 24 ore dalla diffusione della scheda tecnica completa del Phone (1), sono emersi anche i render stampa dello smartphone in alta definizione.

La versione bianca la conosciamo già molto bene ed è stata la prima mostrata ufficialmente dalla società londinese nella sua interezza in occasione dell’hands-on esclusivo firmato Marques Brownlee: con i suoi LED sul retro spicca non poco, mentre anteriormente il design simmetrico senza mento e con notch punch-hole fa una certa figura.

In queste ore, però, sul portale tedesco WinFuture il noto Roland Quandt ha pubblicato l’intera galleria di render stampa del Nothing Phone (1) sia nella versione bianca che in quella nera, con LED spenti e accesi. Lo smartphone, come potete vedere dalle immagini in copertina e in calce alla notizia, con la versione nera sembra mostrare ancor di più i dettagli del peculiare design grazie ai riflessi sulla superficie, mentre la versione bianca appare dunque più pulita e uniforme.

Il risultato finale è comunque lo stesso: uno smartphone unico che cerca di distinguersi dalla massa. Chissà quale tra le due versioni riscuoterà più successo; alla fine, ciò dipenderà ovviamente dai gusti personali dei singoli utenti.

Proprio oggi, tra l’altro, Carl Pei ha confermato che Nothing Phone (1) ha il chip Snapdragon 778G+.