Nothing Phone (1), non solo 120Hz: lo schermo avrà il sensore per le impronte digitali

Nuovo giorno, e nuove informazioni su Nothing Phone (1). A poche ore dalla conferma che il display di Nothing Phone (1) sarà a 120Hz, dalla società di Carl Pei arriva un’altra conferma: il pannello includerà il sensore per le impronte digitali.

Nothing questa mattina infatti ha condiviso su YouTube un filmato che mostra il dieto le quinte del making of del dispositivo che sarà presentato la prossima settimana. La clip, che potete visualizzare come sempre in apertura, ci fornisce uno sguardo alla catena di montaggio, lo sviluppo ed il design ed ha tra i protagonisti anche Qualcomm che è centrale nella scheda tecnica del device grazie al processore Snapdragon 778G+.

Al minuti 4:18 si può vedere chiaramente lo schermo mostrare l’animazione dello sblocco tramite impronta digitale. Questa stessa conferma è arrivata anche tramite il canale Tiktok di Nothing, che ha mostrato lo scanner per le impronte digitali in-display in azione.

Nothing Phone (1) avrà uno schermo da 6,55 pollici OLED con refresh rate a 120Hz, e sfoggerà sulla scocca posteriore un sistema di LED battezzato “Glyph” che si accendono a seconda delle notifiche e possono essere personalizzati direttamente dal menù.

Nella giornata di ieri, intanto, Nothing ha annunciato il lancio dei suoi primi NFT, ma l’iniziativa non è stata apprezzata dagli utenti.