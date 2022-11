Nothing Phone (1) + Nothing Ear (1) in sconto al minimo storico sul Black Friday 2022

Amazon in occasione del Black Friday 2022, propone uno sconto molto interessante sul bundle contenente Nothing Phone (1) e Nothing Ear (1), i due prodotti della compagnia fondata da Carl Pei che hanno attirato le attenzioni degli utenti.

Di seguito i dettagli dello sconto proposto sul bundle:

Nothing phone (1) 8+256 Nero + Nothing ear (1) – Auricolari wireless ANC (active Noise Cancelling), Nero: 529,98 Euro (628,99 Euro)

Dati alla mano di Keepa, si tratta del prezzo più basso raggiunto dal bundle su Amazon da quando è disponibile per la commercializzazione. Il prezzo di listino del pacchetto è infatti di 628,99 Euro, ed il risparmio è quindi di 99 Euro, pari al 15%.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per martedì 6 Dicembre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 8 ore e 26 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Amazon permette anche di effettuare il reso entro il 31 Gennaio 2023, dal momento che l'ordine è inviato prima del 31 Dicembre 2022.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle offerte, ma come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse. Non è disponibile il pagamento in cinque o dodici rate mensilità Amazon, ma solo tramite Cofidis a tasso zero fino al 31 Dicembre 2022.