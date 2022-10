Nothing Phone (1) in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre

A poche ore dall'annuncio dei rincari per Nothing Ear (1), arriva su Amazon uno sconto molto interessante su Nothing Phone (1). Lo smartphone, nella versione 8/256Gb, raggiunge il minimo storico.

Di seguito i dettagli:

Nothing Phone (1) - 8 GB di RAM + 256 GB, Glyph Interface, doppia fotocamera da 50 MP, Nothing OS, display OLED da 6,55” 120 Hz, bianco, A063: 473 Euro (529 Euro)

Nothing Phone (1) - 8 GB di RAM + 256 GB, Glyph Interface, doppia fotocamera da 50 MP, Nothing OS, display OLED da 6,55" 120 Hz, nero: 473 Euro (529 Euro)

La consegna è garantita già per domani, 20 Ottobre 2022, per coloro che effettuano l'ordine entro 8 ore e 7 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Purtroppo non è disponibile il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon, in quanto la vendita è effettuata da un rivenditore terzo mentre la spedizione è gestita direttamente dal colosso di Seattle.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere l'estensione della garanzia per due anni da danni accidentali a 77,45 Euro o anche da furto e danni ad 89,09 Euro, semplicemente spuntandola casella dedicata.

Si tratta senza dubbio di un'ottima promozione su uno degli smartphone più interessanti tra quelli lanciati sul mercato negli ultimi tempi.