Nothing Phone (1) in offerta su Amazon: si può scegliere la variante

Nonostante la recente uscita della recensione di Nothing Phone (2), qualcuno potrebbe magari voler comunque tenere d'occhio il prezzo del predecessore. A tal proposito, sono state avviate delle offerte Amazon su Nothing Phone (1).

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, in quest'ultima ci sono sconti relativi sia alla variante da 8/128GB che a quella da 12/256GB dello smartphone. Più precisamente, la prima viene adesso proposta a un prezzo pari a 351 euro, mente in precedenza il prezzo più basso (ultimi 30 giorni su Amazon Italia) era stato di 369,99 euro.

Per quel che riguarda, invece, il modello più prestante, questo viene ora proposto a un costo di 399 euro, sempre mediante Amazon Italia (non si passa nemmeno per rivenditori, visto che i prodotti risultano venduti e spediti direttamente dal colosso dell'e-commerce). In precedenza, nel caso della variante da 12/256GB il prezzo più basso (ultimi 30 giorni) era stato di 439 euro. In ogni caso, vale la pena esplicitare che le offerte indicate sono relative alla colorazione Black.

Per il resto, se vi interessa approfondire lo smartphone coinvolto, potreste voler dare un'occhiata alla nostra recensione di Nothing Phone (1), uscita nel corso del 2022.