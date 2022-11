Nothing Phone (1) in offerta per il Black Friday 2022: le date da segnare e gli sconti

Anche Nothing parteciperà al Black Friday 2022, e per questo motivo ha preparato un calendario di eventi da tenere sott'occhio per coloro che hanno intenzione di portare a casa Nothing Phone (1) a prezzo scontato

Le offerte, disponibili su Amazon, saranno le seguenti:

Nothing Phone (1) con 8GB di RAM e 128 gigabyte di storage a 399 Euro dal 28 al 28 Novembre;

a 399 Euro dal 28 al 28 Novembre; Nothing Phone (1) con 8GB di RAM e 256 gigabyte di storage a 499 euro dal 25 al 28 Novembre;

a 499 euro dal 25 al 28 Novembre; Nothing phone (1) con 12GB di RAM e 256 gigabyte di storage a 499 Euro dal 25 al 28 Novembre.

Lo smartphone è disponibile anche presso gli store fisici ed online di WindTre al prezzo scontato di 479,90 Euro. Nothing ha anche sottolineato che regalerà un esclusivo codice sconto del 10% per gli auricolari Ear (stick). Per ottenere il codice è sufficiente avere il numero IMEI di Phone (1). Tutti i dettagli di quest'ultima promozione sono disponibili direttamente sul sito web ufficiale di Nothing.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la nostra recensione di Nothing Phone (1) a cura di Andrea Zanettin. Lo smartphone vanta un design trasparente ed una scocca ultraleggera composta al 100% da alluminio riciclato, mentre il display da 120Hz OLED è accompagnato dal Qualcomm Snapdragon 778G+. La dual camera posteriore è composta da due sensori da 50 megapixel.