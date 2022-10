Nothing Phone (1) ed OnePlus Nord 2 5G in offerta su Amazon per il Prime Day

Continuano le offerte dell'Amazon Prime Day 2022. Tra i numerosi prodotti che sono disponibili a prezzi scontati troviamo anche Nothing Phone (1) ed OnePlus Nord 2 5G, che vengono proposti a costi molto interessanti.

Di seguito gli sconti:

Nothing Phone (1) - 8 GB di RAM + 128 GB, Glyph Interface, doppia fotocamera da 50 MP, Nothing OS, display OLED da 6,55” 120 Hz, nero, A063: 429 Euro (499 Euro)

Le promozioni saranno disponibili in esclusiva per gli iscritti al programma Prime fino alle 23:59 di oggi, mercoledì 12 Ottobre 2022.

Non è disponibile il pagamento in dodici o cinque rate mensili Amazon, mentre si può scegliere quello a tasso zero con Cofidis, da scegliere direttamente al check out.