Nothing Phone (1) si prepara ad Android 13: Carl Pei lo ha già installato!

Sebbene Android 13 sia già arrivato su Nothing phone (1) grazie a Paranoid Android Topaz, custom ROM lanciata con la Beta 1 lo scorso ottobre, l’aggiornamento ufficiale è ancora atteso dagli utenti. Ebbene, ci sono buone notizie: Carl Pei ha già installato Android 13 sul suo phone (1), ergo il lancio potrebbe essere davvero vicino.

Negli ultimi giorni il fondatore della società britannica ha parlato più volte su Twitter con i fan in merito alla prima build di Android 13 per il primo smartphone del brand. Solo oggi 23 novembre 2022, però, è finalmente arrivata una conferma molto interessante: Nothing OS 1.5.0 è già disponibile internamente ed è basata proprio sull’ultima iterazione del sistema operativo del robottino verde.

Nei commenti, oltretutto, lo stesso Carl Pei ha risposto a un utente confermando che il programma Beta sta arrivando, cosicché gli utenti più affezionati possano accedere in anteprima a nuove funzionalità e update in fase di sviluppo.

Al momento della scrittura della notizia mancano altri dettagli in merito a Nothing OS 1.5.0 o alle tempistiche di avvio del programma Beta. Una cosa è certa: Android 13 arriverà su Nothing phone (1) nel 2023, salvo sorprese da parte di Carl Pei e soci per i loro fan.

A proposito, se siete interessati allo smartphone vi rimandiamo alla recensione di Nothing phone (1).