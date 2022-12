Nothing phone (1) al prezzo più basso di sempre su Amazon Italia

Se state cercando uno smartphone nuovo per voi o come regalo in ritardo per Natale? Oltre ai tanti modelli disponibili nei Mega Sconti lanciati da Mediaworld, su Amazon si può trovare Nothing Phone (1) al prezzo più basso di sempre: essendo un modello lanciato a circa metà 2022, si tratta di una promo imperdibile.

Specifichiamo innanzitutto che l’offerta lanciata dalla società di e-commerce non è così elevata: in fin dei conti, si tratta di circa 100 euro in meno rispetto al listino. Tuttavia, è una quota sufficiente al fine di portare il dispositivo mobile al suo minimo storico. Di seguito trovate le specifiche tecniche, tra cui ovviamente i tagli di RAM e ROM:

Nothing Phone (1) - 8 GB di RAM + 128 GB, Glyph Interface, doppia fotocamera da 50 MP, OS, display OLED da 6,55” 120 Hz, nero, A063: 399,99 euro (499 euro)

Lo smartphone della start-up di Carl Pei viene venduto e spedito direttamente da Amazon, la quale assicura la consegna gratuita anche in un giorno ai clienti Prime. Il pagamento, invece, può essere completato in più mensilità a tasso zero con Cofidis, ma solo completando l’acquisto entro il 31 dicembre 2022. Infine, facciamo presente che l’offerta non riguarda soltanto il Nothing Phone (1) nella variante Nero, ma anche quella colore Bianco: basta modificare l’opzione di colore e il taglio di memoria per accedere alla medesima promozione.

