Nothing Phone(1), quando arriva Android 13? Potrebbe volerci un bel po'

Nothing Phone(1) ha appena ricevuto NothingOS 1.1.3, il suo secondo aggiornamento software dal lancio globale dello scorso mese. Nonostante Nothing sia stata finora molto veloce a correggere il tiro e migliorare il suo software, pare che per l'aggiornamento di Nothing Phone(1) ad Android 13 ci sarà da aspettare un bel po'.

Android 13 è stato rilasciato da Google sugli smartphone della famiglia Pixel la scorsa settimana, quando è anche stata pubblicata una lista parziale degli smartphone che riceveranno Android 13 nei prossimi mesi. Tra gli assenti "illustri" della lista troviamo anche Nothing Phone(1), dal momento che Nothing non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito all'uscita del nuovo sistema operativo sullo smartphone.

Ciò sembra aver molto preoccupato i fan, che sono dunque corsi a chiedere informazioni direttamente a Carl Pei. Il CEO di Nothing, con un criptico post su Twitter, si è limitato a rispondere agli utenti che "un prodotto è più delle sue semplici specifiche, funzioni e versioni software". Leggendo tra le righe, pare che Pei intenda dire che Android 13 non arriverà tanto presto sullo smartphone della sua azienda.

Ovviamente, è quasi certo che Nothing stia lavorando su Android 13 per renderlo disponibile sul suo smartphone, ma è possibile che l'azienda non sarà tra gli early adopters del nuovo OS. La mossa potrebbe avere sia dei vantaggi che degli svantaggi. Da una parte, infatti, Android 13 risolve decine di bug presenti su Android 12 e che continueranno a funestare per qualche mese l'esperienza utente su Nothing Phone(1). Dall'altra parte, però, Android 13 non è ancora perfetto, come dimostrano i recenti problemi alla ricarica dei Pixel 6 aggiornati alla nuova release del sistema operativo di Google.

Ad ogni modo, se avete acquistato un Nothing Phone(1) potete dormire sonni (relativamente) tranquilli: Nothing ha promesso tre anni di supporto per gli aggiornamenti software, quindi sarete coperti fino ad Android 15. Ora, però, resta da capire quanto sarà veloce la compagnia di Carl Pei nel portare le nuove release di Android sui suoi smartphone.