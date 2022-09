Nothing Phone (1) quando riceverà Android 13? Confermato periodo di lancio

L’aggiornamento alla versione 1.1.4 di NothingOS per Nothing phone (1) è finalmente arrivato anche in Italia ma, tra fix per la fotocamera e nuove feature per gli auricolari ear (1), c’è anche chi si chiede quando arriverà Android 13 su Nothing phone (1), e finalmente c’è una risposta.

Come ripreso da Android Authority, la stessa società londinese ha confermato al pubblico il periodo di lancio dell’update all’ultima iterazione del robottino verde con le seguenti parole: “Mentre lavoriamo 24 ore su 24, non affretteremo gli aggiornamenti a scapito dell'esperienza dell'utente. Questo vale anche per il sistema operativo Nothing basato su Android 13, di cui miriamo a distribuire una versione beta entro la fine dell'anno, con una versione completa all'inizio del 2023”.

Coloro che sono in possesso del primo smartphone di casa Nothing dovranno quindi attendere ancora un po’ di tempo prima di accedere a tutte le ultime feature della piattaforma Android; fortunatamente, non sarà un’attesa tanto prolungata. Si spera oltretutto che i tecnici della startup stiano lavorando su nuove funzionalità esclusive per lo smartphone, tra cui la tanto desiderata gestione separata dei LED per suonerie o illuminazione a tempo con le proprie canzoni preferite. Insomma, le sorprese potrebbero essere davvero dietro l’angolo.

Se siete interessati allo smartphone, vi rimandiamo alla recensione di Nothing phone (1).