Nothing Phone (1) con la ricarica rapida...ma non troppo: sarà solo a 33W

Nuovo giorno, ed ovviamente nuovo rumor dal fronte Nothing. A poche ore dalla conferma della presenza di uno scanner per le impronte digitali in-screen per Nothing Phone (1), emerge un’altra informazione chiave sul dispositivo che sarà svelato la prossima settimana.

Il sito web TUV Sud infatti ha rivelato che il dispositivo supporterà la ricarica fino ad 11 V 3 A, l’equivalente di 33W. Ciò vuol dire che lo smartphone sarà in grado di ricaricasi abbastanza velocemente, anche grazie al chipset Snapdragon presente al suo interno, ma comunque ad una velocità ridotta rispetto a molti concorrenti che arrivano anche a 60W.

Nothing Phone 1 è stato valutato da TUV Sud insieme ad un caricatore da muro che può erogare fino a 45W di potenza. Non è chiaro se anche questo sarà incluso nella confezione o meno, ma Nothing potrebbe seguire anche le orme di Samsung ed Apple che hanno fatto da apripista rimuovendo il caricabatterie dalle confezioni e lasciando solo il cavo.

Il produttore, analogamente a quanto fatto dai concorrenti, potrebbe anche decidere di rendere disponibile il caricatore da muro a parte sul proprio store, per coloro che sono interessati.

La scheda tecnica dello smartphone è ormai compresa: sappiamo che Nothing Phone (1) avrà uno schermo a 120Hz con diagonale di 6,55 pollici e sensore per le impronte digitali integrato nello schermo, mentre come SoC troverà spazio lo Snapdragon 778G+.