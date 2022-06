Nothing Phone (1) supera iPhone 13 nella ricarica rapida: arriva a 45W

Continuano numerosi i rumor sul primo smartphone di Nothing: dopo aver scoperto la data di lancio di Nothing Phone (1), infatti, arrivano oggi nuove indiscrezioni sulla scheda tecnica del device. Nello specifico, è una certificazione internazionale a spiegarci la velocità di ricarica di Nothing Phone (1).

Il portale 91Mobiles ha infatti riportato un listing di Nothing Phone (1) presso la certificazione TUV, o Technischer Überwachungsverein, che spiega che lo smartphone supporterà il fast charging fino a 45 W. Si tratta di una ricarica tutto sommato rapida, superiore a quella di iPhone 13 (che arriva a 20 W) e pari a quella di Samsung Galaxy S22 Ultra, ma comunque lontana da quella dei device di produttori come OPPO e Xiaomi.

Accanto al Nothing Phone (1), poi, troviamo tre caricatori per lo smartphone, che hanno tre model number diversi, ovvero C304, C347 e C348. Non è chiaro tuttavia se si tratti di tre varianti dello stesso prodotto, che magari potrebbe cambiare a seconda del mercato di riferimento, o se invece si tratti di tre caricatori completamente diversi l'uno dall'altro, variando per modalità o per velocità di ricarica.

Al momento, invece, non sappiamo niente sulla ricarica wireless di Nothing Phone (1), che è stata annunciata da Carl Pei insieme ai primi teaser dello smartphone. Inoltre, sempre durante il reveal del dispositivo, Nothing ha annunciato che esso avrà un pannello posteriore trasparente, esattamente come le cuffie Nothing Ear (1) lanciate lo scorso anno.

Sfortunatamente, la certificazione TUV non rivela altro su Nothing Phone (1). Al momento, comunque, sappiamo che Nothing Phone (1) avrà un chipset Qualcomm, nello specifico uno Snapdragon 7 Gen1, e che l'azienda di Carl Pei sta cercando di mantenere il prezzo dello smartphone il più basso possibile, senza sfondare la barriera dei 500 Dollari negli Stati Uniti.