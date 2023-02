Nothing Phone (1) riceve ufficialmente Android 13: il rollout è iniziato

Sono passati un po' di mesi dall'uscita della nostra recensione di Nothing Phone (1) (pubblicata a luglio 2022). Adesso è però arrivato il momento che un buon numero di utenti stava attendendo, in quanto è stato dato il via al rollout dell'aggiornamento ad Android 13.

A tal proposito, come fatto notare anche da PhoneArena e GSMArena, sul Web sono iniziate a circolare le prime segnalazioni relative a possessori di Nothing Phone (1) che hanno ricevuto il tanto atteso update. Per il momento, però, sembra essere coinvolto un ristretto numero di utenti, perlomeno stando a quanto si apprende da ulteriori indicazioni presenti online.

Dallo screenshot che potete vedere in calce alla notizia, tra l'altro, sembra emergere che l'estensione dell'update attualmente sarebbe legata al programma Open Beta, in quanto sarebbe questa tipologia di utente ad aver ricevuto, per ora, Nothing OS 1.5.2 con patch di sicurezza di gennaio 2023. Per il resto, il changelog si apre con l'azienda di Carl Pei che spiega che questo rappresenta il suo "aggiornamento più significativo finora".

Sembra in ogni caso che le persone che non si sono registrare alla fase di Open Beta potrebbero ricevere tra non molto l'aggiornamento, che pesa 157MB. Tra le molte novità introdotte da questa prima "versione stabile" aperta agli utenti, troviamo la nuova app Meteo di Nothing, così come nuovi soundpack Glyph e un buon numero di altre personalizzazioni e ottimizzazioni (potete vedere il changelog completo su Reddit). Tra le questioni più rilevanti, come scritto da Carl Pei su Twitter, l'autonomia sarebbe stata incrementata di 1,5x.