Nothing Phone (1) riceve l'ultimo update prima di Android 13

Nove giorni dopo il lancio della Open Beta 2 di Nothing OS 1.5, versione del sistema operativo basata su Android 13, la società di Carl Pei ha distribuito la versione 1.1.8 di Nothing OS su Nothing Phone (1), che potrebbe essere uno degli ultimi - se non proprio l’ultimo - aggiornamento per il peculiare smartphone.

A notare la disponibilità dell’update sono stati gli attenti colleghi di XDA dai quali comprendiamo, in attesa del rilascio anche in Italia, che finalmente l’applicazione Nothing X arriva all’interno di Nothing OS sostituendo l’app Ear (1). Al posto del software legacy, pertanto, con questo minor update arriva il servizio definitivo per personalizzare l’esperienza di ascolto con gli auricolari Ear (1) della stessa società, perfezionando l’equalizzazione, visualizzando la carica residua della batteria e attivando le varie modalità di cancellazione del rumore.

Il changelog non include altre grandi novità oltre alla correzione di vari bug non specificati e all’inclusione della patch di sicurezza di gennaio 2023. È facile capire che questo update sia un semplice passaggio verso il futuro del sistema operativo custom quasi stock, dato che Android 13 oramai è molto vicino al lancio. La data non è nota ma, essendoci già la Open Beta 2, possiamo intuire che il debutto sia previsto per febbraio o marzo 2023.

Il rilascio dell’update avverrà gradualmente; quindi, meglio tenere sotto osservazione la barra delle notifiche o le impostazioni sul proprio Nothing Phone (1) per accedervi il prima possibile.

Vi rimandiamo in queste ultime righe alla recensione di Nothing Phone (1).