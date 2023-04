Nothing Phone (1) riceverà ufficialmente Android 14 Beta 1

La nostra recensione di Nothing Phone (1) è stata pubblicata su queste pagine ormai un bel po' di mesi fa. Questo non significa però che lo smartphone di Carl Pei e soci non sia più al centro dell'attenzione, considerando anche il fatto che è appena stato confermato l'arrivo della Beta 1 di Android 14 per il dispositivo.

In particolare, in una comunicazione che abbiamo ricevuto da Nothing si legge: "Nothing annuncia che sarà uno dei primi partner di Google Android a offrire l'accesso alla versione beta di Android 14. Il team di Nothing testerà il nuovo aggiornamento Android 14 Beta 1 per garantire una perfetta integrazione con Nothing OS e di conseguenza una user experience priva di problemi.

Questa partnership con Android testimonia l'impegno di Nothing nel portare i più recenti aggiornamenti tecnologici ai suoi utenti. Google è stato uno dei primi sostenitori di Nothing ed entrambi i team collaborano per implementare i feedback e offrire la migliore esperienza ai propri utenti". Insomma, Carl Pei e soci stanno strizzando l'occhio anche agli utenti che vogliono provare per primi le novità relative alle major release di Android.

L'annuncio è arrivato in ogni caso anche mediante Twitter, social per cui è stato lo stesso CEO a dare la notizia agli appassionati. "L'early access di Android 14 Beta 1 è qui. Grazie Android e Google: c'è molto entusiasmo per ciò che Nothing ha in serbo per il 2023". A proposito di futuro: non sono in pochi a essere in attesa del tanto vociferato Nothing Phone (2).