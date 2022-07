Nothing Phone (1), lo schermo sarà a 120Hz: arriva la conferma a pochi giorni dal lancio

Quando mancano pochi giorni al reveal ufficiale, ed a poche ore dall’annuncio che Nothing Phone (1) in Italia sarà esclusiva WindTre, dall’account ufficiale TikTok di Nothing arriva un’altra informazione fondamentale e che sicuramente farà felici gli utenti.

Lo smartphone, infatti avrà un refresh rate di 120Hz. Come si può vedere direttamente nel video pubblicato da Nothing, che mostra anche gli effetti visivi che saranno in grado di generare i led montati sulla scocca posteriore, nelle impostazioni sarà presente un’opzione dedicata che permette di effettuare lo switch dai 60 a 120Hz.

E’ chiaro che i 120Hz si tradurranno in un maggiore consumo di batteria, ma garantiranno anche una fluidità maggiore a livello d’interfaccia grafica e di utilizzo del dispositivo. Lo smartphone sarà anche in grado di effettuare in automatico il passaggio tra i 60 ed i 120Hz a seconda dei contenuti mostrati sullo schermo: quest’ultima opzione è presente anche su altri device e massimizza l’esperienza.

Secondo gli ultimi rumor, Nothing Phone (1) sfoggerà un display OLED da 6,55 pollici e sarà basato sul chipset Snapdragon 778G, con una batteria da 4500 mAh che supporterà anche la ricarica a 45W. Ovviamente seguiremo la presentazione in diretta su queste pagine con tutti i dettagli ed aggiornamenti.