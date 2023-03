Nothing Phone (1) è in sconto su Amazon: risparmio del 22%!

Nel giorno in cui arrivano gli Unieuro Specials, Amazon propone uno sconto molto interessante su Nothing Phone (1), nella versione con 12GB di RAM e 256 gigabyte di storage, che viene proposto ad un prezzo significativo.

Di seguito i dettagli:

Nothing Phone (1) 256GB storage, 12GB RAM, Dual Sim, Black: 448,86 Euro (579 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per giovedì 6 Aprile 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 7 ore e 14 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Disponibile il pagamento a rate con Cofidis, mentre non è disponibile quello di Amazon in cinque o dodici mensilità a tasso zero ed interessi zero.

Tramite la scheda prodotto viene anche data la possibilità di aggiungere la protezione extra di due anni da danni accidentali a 97,05 Euro e contro furto e danni accidentali a 111,65 Euro: basta semplicemente spuntare la casella dedicata ed il gioco è fatto.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro per poter godere dell'offerta.