Nothing Phone (1): lo smartphone compare per errore in un video 'dietro le quinte'

Solo un paio d'ore fa, Nothing ha mostrato il design di Nothing Phone (1), la cui presentazione è stata fissata per il 12 luglio prossimo. Nonostante una campagna marketing che non sembra sbagliare un colpo, tuttavia, l'azienda ha fatto un piccolo passo falso e si è lasciata sfuggire in un video il form factor di Nothing Phone (1).

Insieme al post su Twitter in cui viene annunciata la data di lancio del Phone (1) e viene mostrata parte del suo design, infatti, Nothing ha rilasciato un video Behind The Scenes su YouTube, nel quale mostra i lavori sullo smartphone a poche settimane dal lancio. Sfortunatamente, nonostante tutti i tentativi di tenere segreto Nothing Phone (1), in un'inquadratura il telefono risulta essere completamente visibile.

Come potete vedere dall'immagine in calce a questa notizia, infatti, Carl Pei viene "pizzicato" nel video mentre tiene in mano il suo nuovo smartphone, che nell'inquadratura non viene censurato con alcun filtro specifico. Non è chiaro se si tratti di un teaser voluto da Nothing o se invece quella dell'azienda sia una semplice dimenticanza, ma l'immagine ci permette di dare un'occhiata da vicino al pannello posteriore dello smartphone.

Purtroppo, a parte fornici un'idea più chiara del form factor dello smartphone grazie ad una comparazione con la mano e il volto di Carl Pei, il video non ci dà molte informazioni aggiuntive rispetto al reveal di poche ore fa, poiché anche qui lo smartphone presenta un pannello posteriore trasparente che lascia intravedere una piccola parte delle componenti hardware del telefono e una scocca di colore bianco.

Confermata poi la fotocamera dual-lens già vista nel teaser dello smartphone, mentre dalla fotografia si può dedurre che lo smartphone avrà uno schermo da 6,55" o, al più, da 6,7". Negli scorsi giorni, sempre per quanto riguarda lo schermo, era emerso che questo sarebbe stato un pannello OLED Full HD+ con refresh rate fisso a 90 Hz. Infine, il chipset di Nothing Phone (1) dovrebbe essere uno Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm.