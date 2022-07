Nothing Phone (1), svelato design confezione: il suo stile sorprende tutti i fan!

Il peculiare design del Nothing Phone (1) ha già rapito tutti sin dalla pubblicazione del primo hands-on firmato Marques Brownlee, ma ci sono altre novità estetiche che sorprenderanno i fan e non solo: in queste ore è apparsa online la confezione di vendita del Nothing Phone (1), ed è decisamente particolare!

Se abbiamo accesso a questa anteprima della scatola è grazie al canale YouTube Technical Guruji, uno dei più seguiti in India che ha avuto l’onore di presentare in esclusiva il design della confezione di vendita ai suoi follower. Un estratto del video, comunque allegato alla notizia, lo potete trovare in calce e ci mostra la chiara intenzione di puntare al minimalismo da parte della startup londinese.

La scatola ha infatti un formato quadrato estremamente sottile, decorato dalla stampa del retro del Nothing Phone (1); ad accompagnarlo sono alcune scritte con il distintivo stile dot matrix, tra cui l’indirizzo della sede di Nothing Technology Limited. L’unico dettaglio colorato è la strip arancione usata per aprire la confezione in cartoncino sottile. Lo spessore così ridotto indica chiaramente all’assenza del caricabatterie all’interno, il quale dovrà quindi essere acquistato sul sito ufficiale sfruttando magari il buono da 20 Euro, sempre se si ha effettuato il preordine in queste giornate.

Il look esclusivo e unico di Nothing Phone (1) è evidente e, con il lancio sempre più vicino, non ci resta altro che attendere qualche giorno per scoprirlo in ogni dettaglio.

Proprio in giornata sono emersi anche altri dettagli riguardanti la ricarica rapida di Nothing Phone (1).