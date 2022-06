Nothing Phone (1), a posto anche l'ultimo tassello: trapelano in rete varianti e prezzi

A quanto pare, Nothing Phone (1) ha già conquistato il pubblico, ed in attesa del reveal ufficiale, sul web continuano ad emergere informazioni e dettagli sull’atteso smartphone. Oggi, nella fattispecie, un sito ha svelato le tre diverse varianti ed i relativi prezzi.

RootMyGalaxy suggerisce che ci saranno tre diversi modelli di Nothing Phone (1): quello basse da 8/128Gb, che avrà un prezzo di circa 400 Dollari, un modello “di mezzo” con 8GB di RAM e 256GB di memoria che costerà circa 420 Dollari e la variante top con 12GB di RAM e 256GB di storage che costerà 450 Dollari.

I prezzi sono stati convertiti dalle Rupie Indiane, e non è da escludere che nel resto del mondo (Italia compresa) siano diversi, non solo a causa del cambio con l’Euro ma anche per le diverse tassazioni. Tuttavia, questi pricetag ci permettono di ottenere qualche informazione e di farci un’idea su ciò che ci aspetta.

La presentazione ufficiale dello smartphone è in programma il prossimo 12 Luglio 2022, ma sul web sono già trapelati diversi teaser. Ovviamente seguiremo la presentazione in diretta con tutte le notizie del caso.

Ricordiamo che Nothing Phone (1) sarà venduto solo su invito inizialmente, e la compagnia di Carl Pei ha già aperto la coda.