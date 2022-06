Nothing Phone (1), trapela il chipset dello smartphone: non è da top di gamma

Meno di 24 ore fa sono comparsi in rete le prime immagini del Nothing Phone (1), ma già oggi sembra che la compagnia di Carl Pei si appresti ad un annuncio molto importante sul suo primo smartphone. Secondo alcuni report, infatti, la data di lancio del Phone (1) potrebbe essere annunciata tra pochi giorni.

Con un criptico post su Twitter, che potete vedere in calce a questa notizia, Nothing ha infatti annunciato che nuove informazioni su Phone (1) sono in arrivo nel corso di questa settimana. Tra i fan, dunque, si è accesa la speranza che proprio nei prossimi giorni Carl Pei e soci possano svelare la data di uscita di Nothing Phone (1) sul mercato internazionale.

D'altro canto, una possibile data di lancio di Nothing Phone (1) è già comparsa in rete, ed ora sempre più fonti sembrano convergere su quest'ultima. Per la precisione, lo smartphone potrebbe essere lanciato il 21 luglio prossimo, dunque in piena estate: si tratta di uno slot decisamente poco convenzionale per la vendita di un telefono, che però permetterebbe alla compagnia, una new entry quasi assoluta sul mercato, di evitare la concorrenza dei marchi più grandi.

Intanto, alcuni leaker hanno riportato le prime informazioni sulla scheda tecnica di Nothing Phone (1), che sarà dotato di uno schermo OLED Full HD+ da 6,55" e di sistema operativo Android 12, su cui verrà installata la custom ROM NothingOS. Infine, lo chassis del device sarà di alluminio riciclato, mentre il pannello posteriore sarà trasparente.

Piuttosto interessante è poi un altro rumor, questa volta relativo al chipset di Nothing Phone (1). Pare infatti che il SoC dello smartphone non sarà proprio da top di gamma, fermandosi invece allo Snapdragon 7 Gen1 di Qualcomm: la scelta di Carl Pei, in tal senso, potrebbe essere motivata con una riduzione dei costi dello smartphone, il cui prezzo di vendita dovrebbe attestarsi attorno ai 500 Dollari.