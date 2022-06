Nothing Phone (1) uscirà prima in India e in Cina? Nuovo leak lo suggerisce

Solo un paio di giorni fa abbiamo scoperto la data d'uscita di Nothing Phone (1), il cui lancio è previsto per il 12 luglio. Pare però che alcuni rivenditori si siano portati avanti rispetto alla tabella di marcia, poiché la prima pagina prodotto dello smartphone Nothing è già comparsa online.

Sfortunatamente, la notizia non è affatto positiva per i fan europei: la pagina web comparsa online è infatti quella del rivenditore indiano Flipkart, il che sembra suggerire che, purtroppo, Nothing Phone (1) sarà lanciato in India e Cina in prima battuta, per poi fare il suo debutto in Europa solo in seguito. La pagina dello smartphone, comunque, è stata pubblicata su Twitter dall'affidabile leaker Mukul Sharma.

Sharma spiega anche che Nothing ha preparato dei bonus per il preordine dello smartphone: benché molti si aspettassero un bundle con le Nothing Ear(1), l'azienda di Carl Pei sembra aver adottato un approccio più pragmatico, proponendo uno sconto di 2.000 Rupie indiane (25 Euro) sul prodotto: la promozione sembra essere valida solo fino al 18 luglio, dunque solo per la prima settimana dall'uscita del device. La data, inoltre, è di fatto una conferma dell'uscita indiana di Nothing Phone (1) in anticipo rispetto al resto del mondo.

Sfortunatamente, il listing del device non ci dà troppe informazioni hardware su quest'ultimo, anche se una linea di testo specifica che lo sconto è valido sulla "variante di tua scelta" dello smartphone, il che conferma che Nothing Phone (1) avrà diversi tagli di memoria e di RAM.

Stando alle ultime indiscrezioni a riguardo, infatti, lo smartphone dovrebbe essere lanciato con una RAM da 8 GB e uno storage da 128 GB: Flipkart, invece, sembra confermare l'esistenza di almeno una variante del device con RAM da 6 GB o da 12 GB e memoria da 64 GB o da 256 GB. Tra le altre specifiche del device, invece, vi ricordiamo il chip Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm e lo schermo Full HD+ OLED da 6,55", insieme alla batteria da 4.500 mAh.