Nothing Phone (1) sempre più vicino: ecco le bellissime foto del sensore Sony

Se da un lato non c'è dubbio che si tratti dello smartphone più chiacchierato del momento, Nothing Phone (1) si è dimostrato sin dai primi teaser un dispositivo piuttosto divisivo. Dal design alle specifiche, la creatura di Carl Pei è destinata a passare alla storia, nel bene o nel male.

Abbiamo già avuto modo di dargli un'occhiata più da vicino nell'interessante ed esclusivo hands-on di Nothing Phone (1) grazie al sempre attento e preciso Marques Brownlee, tuttavia alcuni punti interrogativi destano ancora curiosità.

Tra tutti, sicuramente uno degli aspetti più dibattuti è la fotocamera. Al netto della ricarica rapida di Nothing Phone (1), infatti, il comparto fotografico dello smartphone avrà appena due sensori, in netta controtendenza con la corsa al setup più numeroso possibile che da qualche anno caratterizza il mercato.

Tuttavia, sottolinea Carl Pei in persona, "Nothing Phone (1) ha due fotocamere. Due ottimi modelli. Non quattro mediocri. Tutto parte dal sensore principale, e abbiamo scelto il migliore possibile. La nostra fotocamera principale usa il sensore top di gamma Sony IMX766 da 50 MP per regalare scatti eccezionali in ogni contesto. Questo significa avere dettagli straordinari in ogni condizione di luce, grazie all'apertura f/1.88 e alle dimensioni del sensore di 1/1.56" [...] Abbiamo deciso di utilizzare una gestione del colore a 10-bit, proprio come nei top di gamma, e l'abbiamo utilizzata per i video. Ciò significa che ogni video può catturare 1 miliardo di colori, per ottenere gradienti migliori e più morbidi e e un realismo eccezionale. Ovviamente, ha anche una stabilizzazione a doppio OIS ed EIS".

Queste dichiarazioni sono ineccepibili e condivisibili da molti utenti alla ricerca di un dispositivo di fascia media focalizzato sulla fotocamera. Intanto, in calce troverete il post dell'azienda in cui sono presenti alcuni interessanti scatti effettuati proprio con Nothing Phone (1). Che cosa ne pensate?