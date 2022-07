Nothing Phone(1) sempre più vicino: spunta la bellissima variante nera

La data di lancio di Nothing Phone(1) è ormai alle porte, visto che il primo smartphone della compagnia di Carl Pei sarà presentato ufficialmente il 12 luglio. A meno di due giorni dal lancio del device, un noto leaker ha pubblicato dei render in alta risoluzione di Nothing Phone(1).

Potete dare un'occhiata alle immagini nel tweet riportato in calce, che è stato pubblicato dal leaker Evan Blass, anche noto come evleaks. La descrizione del post, inoltre, sembra confermare che Nothing Phone(1) non arriverà negli Stati Uniti, mentre è già stato ufficializzato che lo smartphone di Carl Pei arriverà in Europa, probabilmente in parallelo con il lancio in India e Cina del device.

Passando ai render in sé, possiamo vedere che essi mostrano Nothing Phone(1) in due colorazioni diverse, ovvero quella bianca e quella nera. Mentre la variante bianca del telefono è già stata confermata ed è stata la protagonista dell'intera campagna marketing di Nothing, pare che quella nera sarà annunciata solo durante l'evento di lancio del 12 luglio prossimo.

Inoltre, i render ci danno un'idea di come sarà il design del pannello posteriore di Phone(1) con i LED di notifica disattivati, confermando che l'interfaccia Glyph sarà di colore grigio su entrambe le versioni dello smartphone. Non è invece chiaro se cambierà anche il colore dei LED tra una variante e l'altra del dispositivo, ma tale eventualità sembra decisamente improbabile.

Man mano che ci avviciniamo al lancio di Nothing Phone(1), comunque, le sorprese sullo smartphone di Carl Pei e soci si riducono sempre di più: già da tempo sappiamo che il telefono avrà un SoC Snapdragon 778+, insieme a tre configurazioni di RAM fino a 12 GB e di storage fino a 256 GB, ma negli scorsi giorni sono trapelati dettagli come le foto della confezione di Nothing Phone(1) e persino le immagini del sensore Sony dello smartphone.