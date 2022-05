Nothing Phone (1) sempre più vicino: trapela in rete la scheda tecnica completa

A pochi giorni dal lancio di Nothing Launcher per Android, trapelano in rete le specifiche tecniche dell’attesissimo Nothing Phone (1), lo smartphone che la compagnia asiatica dovrebbe presentare la prossima estate.

Secondo quanto affermato da un leaker su Twitter, gli utenti troveranno uno schermo Amoled HDR10+ da 6,43 pollici FHD+ con refresh rate a 90Hz. Sotto la scocca sarà presente il processore Qualcomm Snapdragon 778G, accompagnato da 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage (non è chiaro se espandibile o meno tramite microSD).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, Nothing Phone 1 sarà caratterizzato da una tripla lente posteriore con fotocamera da 50 megapixel accompagnata da due sensori da 8 e 2 megapixel. La fotocamera per i selfie, invece, sarà da 32 megapixel.

Fronte batteria, invece, si fa riferimento ad una cella da 4500 mAh con supporto ovviamente alla ricarica wireless. A riguardo non è noto se supporterà la ricarica veloce o meno.

Come sistema operativo, invece, sarà preinstallato Android 12 con l’interfaccia grafica proprietaria NothingOS per cui il Nothing Launcher ci ha già dato un assaggio. Come sempre consigliamo di prendere con le pinze le indiscrezioni di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.

Il progetto di Nothing è stato criticato dal CEO di Honor secondo cui l’hype attorno a Nothing Phone (1) sarebbe eccessivo.