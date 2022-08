Nothing Phone(1): YouTuber svela i segreti sotto la scocca con un nuovo teardown

Nonostante la riparabilità di Nothing Phone(1) sia deludente, spunta oggi in rete un nuovo video sullo smartphone di Carl Pei e soci: questa volta si tratta di un nuovo teardown di Nothing Phone(1) volto a scoprire i segreti che si annidano nella sua Interfaccia Glifo e al di sotto di quest'ultima.

A firmare il video è JerryRigEverything, che ha anche pubblicato uno stress test di Nothing Phone (1) un paio di settimane fa. Lo YouTuber ha provato a smontare il pannello posteriore di Nothing Phone(1) per accedere alla sua Interfaccia Glifo, che è composta da centinaia di piccoli LED capaci di illuminarsi secondo combinazioni diverse, in modo da fornire un'indicazione visiva delle notifiche in arrivo.

Dopo aver smontato il pannello posteriore in vetro, Jerry scopre che l'intero retro del corpo dello smartphone è composto da pannelli in plastica che coprono le componenti vere e proprie del dispositivo. Molti di questi pannelli sono incollati l'uno all'altro da del semplice adesivo, mentre solo una piccola parte è fissata con delle viti.

Anche la Glyph Interface è incollata al resto del telefono con una serie di colle e adesivi: eliminati tutti i pannelli in plastica e l'interfaccia glifo è dunque possibile vedere ciò che si trova davvero sotto la scocca dello smartphone, di cui vi riportiamo un'immagine in calce.

Il teardown è anche servito allo YouTuber per testare con mano la riparabilità di Nothing Phone(1), arrivando a risultati molto diversi rispetto a quelli riportati da altri esperti specializzati nelle riparazioni degli smartphone. Secondo JerryRigEverything, infatti, lo smartphone dell'azienda di Carl Pei è riparabile in ogni sua parte con relativa facilità, ammesso di avere le parti di ricambio adatte per farlo. L'unico problema? Accedere alle componenti fisiche del telefono è un procedimento laborioso, che richiede la rimozione del pannello posteriore, dell'Interfaccia Glifo e anche delle protezioni in plastica per l'hardware.