Nothing Phone (2) si aggiorna: l'ultimo update guarda alla fotocamera

Non è passato nemmeno un mese dall'arrivo di Nothing Phone(2) in Italia, che già l'azienda di Carl Pei ha rilasciato il secondo aggiornamento per il suo nuovo smartphone. Quest'ultimo, finalmente, porta con sé alcuni importanti miglioramenti alla fotocamera del dispositivo.

Anche il primo aggiornamento di Nothing Phone(2), rilasciato ancora prima che lo smartphone arrivasse nelle mani dei primi clienti, a metà luglio, aveva introdotto alcuni piccoli miglioramenti alla fotocamera dello smartphone. L'update, però, si concentrava principalmente sull'app Glyph Composer, che permette di realizzare suonerie, beat e pattern di notifica mediante i LED posteriori del telefono.

Invece, NothingOS 2.0.2 si focalizza sulla fotocamera in maniera quasi esclusiva. La prima novità in arrivo riguarda la modalità di scatto con la lente principale a 50 MP: dopo l'aggiornamento software, noterete una maggiore nitidezza delle immagini, una gestione migliorata della stabilizzazione di scatti e video e un contrasto più realistico durante le riprese.

L'aggiornamento, inoltre, migliorerà le foto in ambienti poco illuminati e l'effetto bokeh, probabilmente agendo sull'IA della fotocamera. Similmente, l'Intelligenza Artificiale sarà in grado di riconoscere più facilmente i volti nella modalità ritratto, garantendo così scatti di qualità maggiore. Infine, la velocità di processing delle foto HDR è stata aumentata. Gli stessi miglioramenti riguarderanno poi anche la selfie-camera dello smartphone.

Per quanto riguarda le nuove feature di sistema, Nothing ha implementato alcuni accorgimenti per evitare che il Phone (2) si surriscaldi: in particolare, lo smartphone sarà in grado di chiudere automaticamente le app in background qualora la temperatura si alzasse eccessivamente.



Inoltre, è stata migliorata la visualizzazione di alcuni elementi dell'UI, come l'avviso per la batteria scarica e quelli per il pairing Bluetooth di altri prodotti Nothing. Insieme all'aggiornamento, poi, sono state rilasciate le patch di sicurezza e i fix di luglio 2023, che comprendono alcuni miglioramenti alle impostazioni rapide del Bluetooth e di Google Wallet.