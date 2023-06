Nothing Phone (2) sarà aggiornato per 3 anni, svelate le dimensioni del display

Arrivano nuove indicazioni sulla scheda tecnica di Nothing Phone (2), l’atteso smartphone della società di Carl Pei che arriverà a Luglio e di cui lo stesso CEO ha discusso a più riprese svelando anche parte delle funzionalità.

Oggi, l’azienda ha rivelato le dimensioni dello schermo. A quanto pare Nothing Phone (2) avrà un display di 0,15” più grande del suo predecessore, e misurerà 6,7 pollici. Nothing non ha specificato la risoluzione, ma probabilmente sarà FullHD+.

Interessanti anche i dettagli relativi agli aggiornamenti di Phone (2). Nel solco della sostenibilità, Nothing ha promesso tre anni di aggiornamenti Android e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza per lo smartphone.

Il dispositivo avrà un’impronta di carbonio di 53,45Kg, 5Kg in meno rispetto al primo Nothing Phone. Il brand ha spiegato che lo smartphone utilizza 3 volte più parti riciclate o a base biologica rispetto al suo predecessore, e la confezione che si troveranno di fronte gli utenti al momento sarà completamente priva di plastica.

Qualche giorno fasu Geekbench ha fatto la sua comparsa Nothing Phone (2), svelando parte della scheda tecnica che anche i diretti interessati stanno lentamente confermando in attesa del lancio del prossimo mese. Almeno al momento però non è stata svelata alcuna data di presentazione specifica e come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine.