Nothing Phone (2) è già dietro l'angolo? La produzione sarebbe iniziata

Il "treno dei leak" su Nothing Phone (2) è iniziato: dopo che, nelle scorse ore, un dirigente Qualcomm ha rivelato il chipset utilizzato da Nothing Phone (2), che sarà uno Snapdragon 8+ Gen1, un noto leaker ha spiegato che la produzione di Nothing Phone (2) è già iniziata negli stabilimenti indiani della compagnia.

Mukul Sharma, affidabile leaker del mondo Android, ha infatti dichiarato su Twitter che "il processo di produzione in serie di un nuovo smartphone Nothing (probabilmente il Nothing Phone (2)) e delle NT-02 (delle batterie agli ioni di litio) è avviato per le varianti globali. I test per la certificazione di entrambi i prodotti sono già iniziati".

Considerato che il lancio di Nothing Phone (1) è avvenuto lo scorso luglio, non sarebbe improbabile pensare che anche il suo successore, il Nothing Phone (2), arriverà nel corso dell'estate, ad un anno di distanza dal predecessore. Tuttavia, il fatto che la produzione dello smartphone e della batteria NT-02 sia già stata avviata sembra fornirci un quadro diverso, per il quale Nothing Phone (2) potrebbe arrivare molto prima del previsto, magari già entro fine primavera.

Sicuramente, prima del Phone (2), Nothing annuncerà le sue Ear (2), il cui evento di lancio è stato fissato ufficialmente per il 22 marzo. In ogni caso, ciò non preclude una presentazione ad aprile o a maggio (o, perché no, addirittura il 22 marzo stesso) anche per Nothing Phone (2), che potrebbe anche accompagnarsi ad un lancio in più mercati rispetto al predecessore, forte del successo riscosso da quest'ultimo.

In termini tecnici, per il momento sappiamo che Nothing Phone (2) avrà uno Snapdragon 8+ Gen1 come proprio chipset. I leaker, invece, hanno stabilito che lo smartphone arriverà con 12 GB di RAM (a cui si aggiungerà un quantitativo ignoto di RAM virtuale), 256 GB di storage, una batteria da 5.000 mAh e un display AMOLED da 6,7".