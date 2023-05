Nothing Phone (2) arriva in estate, c'è già il primo teaser!

A conferma dei rumor trapelati in passato secondo cui la produzione di Nothing Phone (2) sarebbe già iniziata, oggi Nothing ha diffuso attraverso i propri canali social un breve teaser che di fatto conferma che il secondo modello della sua linea di smartphone è ormai vicino.

Pur non diffondendo alcuna informazione specifica sulla data in cui sarà presentato, su Twitter la società fondata da Carl Pei ha spiegato che Phone (2) arriverà nell’estate del 2023.

Nel teaser si intravedono già alcuni dettagli: a spiccare però è quella che sembra una luce LED rossa lampeggiante, che sicuramente darà il via a varie teorie sul suo funzionamento nel corso delle prossime settimane.

Nella pagina di registrazione sul sito Nothing si intravede anche una sorta di switch, ma anche in questo caso non sono presenti molte informazioni.

La società però già nel recente passato ha confermato che al suo interno sarà presente un processore Qualcomm Snapdragon Series-8, mentre vari rumor danno per certa la presenza di un display AMOLED a 120Hz e 12GB di RAM con 256GB di memoria su uno dei modelli.

Ovviamente vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori informazioni sulla scheda tecnica del dispositivo o conferme ufficiali. Restate su queste pagine per tutti i dettagli del caso.