Nothing Phone (2) arriverà nel 2023 e sarà più premium: la conferma di Carl Pei

Alla domanda “cosa lancerà Nothing dopo Phone (1)?” arriva finalmente una prima risposta ufficiale tra tutti i render fan-made: in una recente intervista il CEO della start-up londinese Carl Pei ha confermato che Nothing Phone (2) verrà lanciato nel 2023, con un focus particolare della società sul lancio negli Stati Uniti.

Parlando con Inverse, infatti, Carl Pei ha confermato direttamente che il successore del Nothing Phone (1) lanciato a metà luglio 2022 arriverà “entro la fine dell’anno”. Il debutto dovrebbe avvenire proprio negli Stati Uniti, ritenuto il “mercato prioritario” dopo un lancio deludente della prima iterazione. Ricordiamo, infatti, che Phone (1) non funziona molto bene con diversi vettori del paese a stelle e strisce; per compensare alle mancanze del passato, pertanto, Nothing si focalizzerà proprio su tale area.

Per quanto riguarda il dispositivo in sé, Carl Pei non ha condiviso tanti dettagli: “Devo inviarti i render di Phone (2)? Distruggerebbe il lancio. Magari usa Midjourney e fagli immaginare qualcosa”, ha detto a Inverse ridendo. L’unica curiosità che ha diffuso riguarda il comparto tecnico “più premium rispetto al predecessore”: molto probabilmente, ascoltando il feedback dei fan, la Nothing introdurrà sul mercato uno smartphone con chipset top di gamma Qualcomm, un display dalla risoluzione superiore e un comparto fotocamera d’eccezione, il tutto gestito dal Nothing OS quasi stock.

Qualcuno potrebbe avere da ridire sulle politiche di lancio dei device firmati Nothing, ma Carl Pei ha già la risposta pronta: ““Ho twittato in precedenza che non lanceremo Phone (2) tanto presto. Questo non significa che non lo lanceremo mai; mi sono solo stufato di persone che lanciano telefoni ogni due mesi e non li supportano. Il punto che stavo cercando di chiarire è: lanciamo i prodotti con una cadenza salutare per essere in grado supportare il prodotto lato software e continuare a migliorarlo".

Pei ha anche anticipato che Nothing sta cercando di aprire più negozi retail in tutto il mondo dato il successo del primo punto vendita a Londra. Chissà se ne vedremo uno in Italia!

Per ora, vi possiamo soltanto rimandare alla recensione di Nothing Phone (1).