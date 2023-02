Nothing Phone (2) in arrivo nel 2023: trapela in rete parte della scheda tecnica

Già qualche settimana fa, Carl Pei ha confermato il lancio di Nothing Phone (2) nel 2023. Oggi, un popolare leaker sulla piattaforma Slashleaks ha diffuso quelle che potrebbero essere alcune delle specifiche tecniche che gli utenti potrebbero trovare nella scheda del dispositivo.

Techkard, che sul sito ha un tasso di recensioni positive del 92%, afferma che è probabile che Nothing Phone (2) venga lanciato a livello mondiale nel corso del terzo trimestre dell’anno appena iniziato, quindi in piena stagione estiva.

Il device avrebbe il numero identificato A065, e dovrebbe sfoggiare un display AMOLED con refresh rate adattivo a 120Hz, processore Snapdragon Series 8 (non è chiaro se si tratterà della Gen 2 o meno) con 12GB di RAM a cui dovrebbe aggiungersi la RAM virtuale.

In termini di storage, invece, il leaker parla di 256 gigabyte di memoria interna, mentre la batteria dovrebbe essere tra 4500 a 5000 mAh.

Nel leak parla anche di “un’esperienza da top di gamma”, mentre non si fa riferimento ai possibili prezzi o altro.

Il riscontro iniziale registrato da Nothing Phone (1) è stato superiore alle aspettative, ed evidentemente anche l’andamento delle vendite riportato dal dispositivo hanno spinto Carl Pei e soci a puntare su una seconda generazione. Come sempre consigliamo di prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.