Nothing Phone (2) in arrivo: come sarà il (quasi) top di gamma trasparente?

A quanto pare la produzione di Nothing Phone (2) è iniziata e questa notizia ha letteralmente scatenato i fan, in attesa delle novità in serbo da parte di Carl Pei e soci per la nuova generazione del loro smartphone col glifo.

Se sul design i dubbi sono pochi, soprattutto alla luce delle trasparenze di Nothing Ear (2), diverso è il discorso relativo alla scheda tecnica di questo misterioso smartphone Android.

Una delle componenti in realtà potrebbe già essere stata svelata, poiché un dirigente Qualcomm ha nominato il chip di Nothing Phone (2) in maniera esplicita: niente next-gen in tal senso, dato che quello menzionato su LinkedIn (il posto poi è stato rimosso) dal SVP di Qualcomm è lo Snapdragon 8+ Gen1, mentre i tagli di memoria dovrebbero essere da 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 con 128 o 256GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 3.1.

Quanto al display, in rete si parla di un'unità AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e sensore per le impronte digitali in-display.

Anche il comparto fotografico potrebbe allontanarsi dalle specifiche da medio-gamma pieno della prima generazione, per un upgrade tutt'altro che iterativo che prevederebbe, secondo i rumor, un blocco a tripla camera con sensore principale da 50 MP, ultragrandangolare e una terza cam di supporto non meglio specificata.

Immancabile un comparto stereo di livello e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida (non meglio specificata) e alla ricarica wireless.