Nothing Phone (2) avrà un chip Snapdragon 8 Gen2: la conferma al MWC

Il Nothing Phone (2) è in arrivo nel 2023: i lavori sullo smartphone sembrano già essere ad uno stato piuttosto avanzato, tanto che una scheda tecnica parziale del device è stata leakata a inizio febbraio. Ora, però, scopriamo che Nothing Phone (2) sarà uno smartphone top di gamma, almeno per quanto riguarda il suo hardware.

Stando a quanto riporta WCCFTech, infatti, pare che Nothing Phone (2) avrà un SoC Snapdragon 8 Gen2 sotto la scocca. Lo scorso anno, il Nothing Phone di prima generazione è stato invece lanciato con un chipset Qualcomm Snapdragon 778G+: il salto sarà dunque evidente, passando da un SoC da smartphone mediogamma ad uno da flagship fatto e finito.

WCCFTech riporta che la conferma dell'upgrade di chipset sarebbe arrivata direttamente da Nothing al Mobile World Congress, ma per ora non ci sono né delle press release ufficiali dell'azienda a riguardo né delle conferme da altre fonti stampa, perciò vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze. In ogni caso, considerato l'ambizioso progetto smartphone di Carl Pei e compagni, un "salto" ad un SoC Premium (magari a parità di prezzo, o in cambio di un leggero rincaro) sembra una mossa sensata.

Se davvero Nothing Phone(2) dovesse avere il nuovo SoC di Qualcomm, il telefono sarà di fatto in pari con i device flagship della concorrenza, come OnePlus 11, Samsung Galaxy S23 o Xiaomi 13 Pro. Qualora Nothing riuscisse a tenere ridotto il prezzo del suo smartphone next-gen pur integrando delle componenti da top di gamma, potrebbe imporsi sul mercato come l'azienda di riferimento per quanto riguarda i device flagship killer (un po' come la OnePlus dei "bei tempi", da cui d'altro canto Carl Pei proviene).

Sfortunatamente, al momento non abbiamo ancora una finestra di lancio per Nothing Phone (2), anche se è altamente probabile che il device venga messo in vendita ad esattamente un anno di distanza dal predecessore: considerato che il Phone (1) è stato lanciato nel mese di luglio 2022, anche quest'anno Nothing Phone (2) potrebbe vedere la luce in estate.