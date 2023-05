Nothing Phone (2), Carl Pei si sbottona sulla scheda tecnica: le ultime novità

Il lancio globale di Nothing Phone (2) è stato confermato da Carl Pei in persona, che ha spiegato che lo smartphone arriverà sia sui mercati asiatici che in Europa e negli Stati Uniti. Nelle scorse ore, durante un'intervista rilasciata ad una nota testata americana, il CEO di Nothing si è sbottonato sulle caratteristiche tecniche del Phone (2).

Parlando con David Phelan di Forbes, infatti, Pei ha spiegato che Nothing ha venduto crica 750.000 Phone (1), ovvero "la metà delle vendite dell'iPhone di prima generazione". L'ex-OnePlus, poi, ha cercato ancora una volta di confrontare il suo smartphone con quelli di Cupertino, spiegando che "Apple sta continuamente guadagnando terreno sull'ecosistema Android perché non c'è un'alternativa reale e eccitante agli iPhone, specie per i più giovani".

Nothing vorrebbe essere questa alternativa, ovviamente, e Pei crede di essere sulla buona strada per raggiungere tale risultato. Secondo le stime dell'ex-OnePlus, infatti, il tasso di conversione di utenti Apple a Nothing sarebbe tra le tre e le quattro volte più alto di quello delle principali compagnie del mercato Android, dimostrando come il Phone (1) abbia attirato più utenti iOS che Android.

Durante l'intervista, poi Pei ha confermato il chipset di Nothing Phone (2), che, come già riportato in precedenza, sarà uno Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm, e non uno Snapdragon 8 Gen2: "Lo Snapdragon 8+ Gen1 è un processore rodato, è stato ben testato e continuamente ottimizzato dopo essere stato introdotto l'anno scorso. Scegliere questo chip ci permette di mantenere un prezzo basso e garantire al contempo un'esperienza significativamente migliore di quella del Phone (1)".

Qui arriva il primo dato completamente nuovo: in termini di miglioramento netto di performance, Pei ha riportato che Nothing Phone (2) supererà dell'80% il Phone (1), che aveva un SoC Snapdragon 778G. Tale risultato dipenderebbe in gran parte dalla maggiore efficienza che lo Snapdragon 8+ Gen1 riesce a raggiungere a confronto con il chip ormai old-gen del Nothing Phone (1).

L'altra novità, invece, è che il Nothing Phone (2) avrà una batteria da 4.700 mAh, contro i 4.500 mAh del Phone (1) e i 4.323 mAh di iPhone 14 Pro Max. Un dato ottimo, anche se il paragone effettuato da Carl Pei evita volutamente di citare i principali rivali Android, poiché diverse aziende, come Xiaomi e OPPO, hanno già dotato i loro smartphone (anche di fascia media!) di batterie da 5.000 mAh.