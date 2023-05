Nothing Phone(2) compare su GeekBench: svelata la scheda tecnica

Dopo avervi anticipato come potrebbe essere Nothing Phone(2), raccogliendo i principali rumor relativi al design, allo schermo e alla scheda tecnica dello smartphone della compagnia fondata due anni fa da Carl Pei, arriva oggi una valanga di nuove informazioni sul device. Nello specifico, Nothing Phone(2) è comparso su un benchmark di GeekBench.

Il listing del dispositivo è stato scoperto sul database di GeekBench 5 dai colleghi di GizmoChina. Secondo il sito web internazionale, Nothing Phone(2) avrà codename "Nothing A065": sfortunatamente, il nome in codice del device non ci anticipa quasi nulla della sua scheda tecnica. Tuttavia, il benchmark ci viene in aiuto e ci svela alcune informazioni molto interessanti.

Per esempio, lo smartphone di Carl Pei avrà una scheda madre con nome in codice "Taro". Soprattutto, però, Nothing Phone(2) avrà uno Snapdragon 8+ Gen1 come proprio SoC. La notizia era già stata riportata da vari leaker negli scorsi giorni, ma ora è stata confermata da un benchmark, perciò possiamo darla per quasi-certa. Ciò conferma anche la tendenza di Nothing ad evitare i SoC più recenti per i suoi smartphone, considerati troppo costosi dalla compagnia.

Il benchmark ci rivela dunque che la CPU di Nothing Phone(2) avrà 8 Core, di cui tre con frequenza di clock a 2,05 GHz, quattro a 1,80 GHz e un Core primario a 3,1 GHz. Per di più, Nothing Phone(2) avrà 12 GB di RAM, e verrà lanciato con sistema operativo Android 13. Nulla di troppo strano, anche perché possiamo ipotizzare che Nothing Phone(2) riceverà Android 14 più rapidamente del tempo impiegato da Nothing Phone(1) per passare ad Android 13 lo scorso anno.

In termini di puro punteggio, comunque, Nothing Phone(2) ha ottenuto 3.833 Punti in Multi-Core e 1.253 Punti in Single-Core. Un risultato niente male per un dispositivo di fascia medio-alta, specie se il prezzo dello smartphone non dovesse discostarsi troppo da quello del predecessore.