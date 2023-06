Nothing Phone (2) ha una data di lancio, dopo mesi di teaser e leak

Finalmente sappiamo quando sarà lanciato in via ufficiale il nuovo Nothing Phone (2), il secondo smartphone della società fondata dall’ex OnePlus, Carl Pei.

Nothing ha scelto l’11 Luglio 2023, un giorno prima del primo anniversario di Phone 1, per presentare il nuovo smartphone che sarà basato sul processore Snapdragon 8 Plus Gen 1 ed includerà una batteria più capiente in grado di offrire una maggiore autonomia.

La conferma della data è arrivata direttamente attraverso un tweet pubblicato sull’account ufficiale Twitter di Nothing, e con una pagina aggiornata sul sito web ufficiale dove è specificato che l’evento di presentazione di Nothing Phone (2) è in programma l’11 Luglio alle ore 17 italiane.

A giudicare dalle immagini presenti sul sito di Nothing Phone (2), a livello estetico il dispositivo non dovrebbe discostarsi di molto dal suo predecessore: sulla scocca posteriore dovrebbero trovare spazio gli iconici LED che ormai sono diventati un elemento distintivo della linea.

Nelle scorse ore, però, Carl Pei aveva definito fake i render di Nothing Phone 2 leakati e pubblicati in rete, mentre aveva confermato in precedenza che sfoggerà un display di 0,15 pollici più grande del Phone 1 e sarà aggiornato per tre anni con major update Android e quattro anni con update di sicurezza