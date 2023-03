Nothing Phone (2), dirigente si lascia sfuggire il chipset: non è da top di gamma

Solo poche ore fa, Nothing ha annunciato l'evento di presentazione delle Nothing Ear(2), le sue nuove cuffie TWS che promettono un audio migliorato e più limpido. Ora, però, una fonte quasi-ufficiale ha svelato che Nothing Phone (2) avrà uno Snapdragon 8+ Gen1 come proprio chipset.

Facciamo un passo indietro: con un post su LinkdeIn, sfortunatamente ora rimosso, Alex Katouzian, Senior Vice President e General Manager di Qualcomm, ha fatto i suoi complimenti a Nothing per il "lancio di Nothing Phone (2) con Snapdragon 8+ Gen1. Non vedo l'ora di vedere le nostre prossime collaborazioni con i loro prodotti". Trovate uno screenshot del post in calce a questa notizia, fornito dai colleghi di 91Mobiles.

La notizia è piuttosto bizzarra per almeno un paio di motivi. Il primo è che Nothing Phone (2) non è stato annunciato dalla compagnia di Carl Pei, e probabilmente non lo sarà per qualche mese ancora, visto che dovrebbe uscire solo in estate. Che il device fosse in lavorazione era ovviamente cosa nota, ma con il lancio delle Nothing Ear (2) alle porte è decisamente improbabile che il post di Katouzian faccia parte della campagna marketing di Nothing.

In secondo luogo, la stessa Nothing ha confermato il chipset di Nothing Phone (2) durante il Mobile World Congress di Barcellona. Sfortunatamente, un errore di traduzione della stampa presente aveva erroneamente portato a credere che il Phone (2) avrebbe avuto uno Snapdragon 8 Gen2 come proprio chipset. Invece, sembra che Nothing abbia semplicemente confermato, nella cornice del MWC, che il suo nuovo smartphone sarà dotato di "un SoC della famiglia Snapdragon".

Ora, però, appare piuttosto chiaro che tale chipset sia lo Snapdragon 8+ Gen1, dal momento che Katouzian è una fonte praticamente ufficiale, facendo parte di Qualcomm in qualità di dirigente. Ciò conferma la tendenza già iniziata lo scorso anno con Nothing Phone (1) e il suo SoC Snapdragon 778G: Nothing continuerà dunque a puntare su dei chip non da top di gamma, ma comunque di fascia medio-alta, coniugando ottime performance e prezzi quanto più bassi possibile.