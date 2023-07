Nothing Phone (2), c'è già il primo aggiornamento software: arriva l'app Glyph Composer

Se avete letto la nostra recensione di Nothing Phone (2), saprete certamente che lo smartphone è stato promosso a pieni voti sotto ogni punto di vista. Anche il suo sistema operativo, NothingOS 2.0, ci ha convinto. Nonostante ciò, nelle scorse ore l'azienda di Carl Pei ha rilasciato il primo aggiornamento software per il suo nuovo smartphone.

A differenza di quanto potreste pensare, il primo aggiornamento di NothingOS 2.0 è importantissimo per il sistema operativo di Nothing Phone(2), dal momento che quest'ultimo introduce in versione stabile l'app Glyph Composer. Infatti, Nothing Phone(2) ha una nuova Interfaccia Glifo con un numero più elevato di LED.

Glyph Composer permette di "comporre" una suoneria e una serie di notifiche luminose via LED personalizzate, in modo da impostare una notifica diversa per ogni contatto o per ogni app presente sul vostro device. In questo modo, per esempio, potrete distinguere i messaggi in arrivo su Whatsapp, Instagram e via SMS senza dover sollevare lo smartphone posizionato a testa in giù su qualsiasi superficie.

Inoltre, è stata introdotta la funzione Glyph Progress per Uber. Questa feature, che sfrutta appieno l'Interfaccia Glifo, vedrà i LED sul pannello posteriore di Nothing Phone (2) illuminarsi progressivamente man mano che la vostra corsa Uber si avvicinerà a destinazione, un po' come la barra di caricamento di un videogioco. Si tratta di una funzionalità davvero interessante, che speriamo venga ripresa anche da altre app.

Dopo l'aggornamento, inoltre, è stata implementata la possibilità di inserire i widget nella schermata di blocco ed è stato implementato il widget "Impostazioni Rapide", che può essere inserito direttamente sulla lockscreen o sulla schermata Home. In termini estetici, poi, abbiamo quattro nuovi sfondi e una nuova serie di suoni per notifiche e chiamate.

L'update di NothingOS 2.0, poi, introduce la modalità a una mano sola per la gestione dello smartphone e migliora nettamente le performance della fotocamera in condizioni di scarsa luminosità e con HDR attivo, nonché durante i video. Infine, sono stati risolti alcuni bug legati alle app di sistema e all'Interfaccia Glifo, mentre è stata migliorata la connettività mobile sulle reti di alcuni provider. Vi ricordiamo che Nothing Phone (2) è ufficiale anche in Italia: i preordini del dispositivo si apriranno il 17 luglio.