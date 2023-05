Nothing Phone(2), lancio globale confermato: a guidarlo un ex-OnePlus

Ormai lo sappiamo: Nothing Phone(2) è in arrivo. A confermarlo sono state le parole di Nothing e dello stesso CEO della compagnia, che ci ha persino spiegato che Nothing Phone(2) avrà uno Snapdragon 8+ Gen1 come SoC. Oggi, però, pare che Nothing sia riuscita a "rubare" un professionista di OnePlus, che lavorerà al lancio del Phone(2).

Stiamo parlando di Kyle Kiang, che si è unito al team di Pei come Vicepresidente di Nothing per il Nordamerica e che, stando a quanto riporta lo stesso CEO di Nothing su Twitter, "guiderà il lancio globale di Nothing Phone(2). Fino a qualche mese fa, Kyle Kiang è stato Chief Marketing Officer per Oneplus.

L'arrivo di Kiang alla compagnia diretta da Carl Pei ci dimostra ancora una volta come Nothing stia sottraendo talenti a OnePlus, che lo stesso Pei ha fondato nel 2013 insieme a Pete Lau (l'attuale CEO della compagnia) e di cui è stato direttore della divisione Global fino al 2020, quando infine ha lasciato l'azienda per fondare la propria startup del mercato smartphone.

I dati riportati da GSMArena ci mostrano che gran parte del team di Nothing arriva proprio da OnePlus: circa il 70% degli sviluppatori software della startup arrivano da OnePlus, che ormai si è fusa con OPPO e con il grande distributore cinese BBK Electronics. Nel settore hardware, il 30% circa degli ingegneri di Nothing arrivano dall'azienda diretta da Pete Lau.

Con Kiang alla guida della divisione nordamericana e del lancio globale di Nothing Phone(2), sembra anche confermato che il Phone(2) riceverà un lancio in tutto il mondo, possibilmente in contemporanea globale: in passato, Kiang si è distinto per aver portato gli smartphone OnePlus negli Stati Uniti grazie ad una collaborazione con T-Mobile, perciò è probabile che anche con la proposta di Nothing venga deciso di prendere questa stessa strada.