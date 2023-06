Nothing Phone (2), lancio vicino? Lo smartphone torna a mostrarsi online

Già sappiamo che Nothing Phone (2) riceverà un lancio globale, arrivando in contemporanea in tutti i principali mercati internazionali. Ma quando verrà lanciato lo smartphone di Carl Pei e soci? Una certificazione internazionale sembra suggerirci che la release del dispositivo sia imminente.

Nelle scorse ore, infatti, Nothing Phone (2) è stato certificato in Corea del Sud, presso la certificazione NRRA, o National Radio Research Agency. La scorsa settimana, invece, lo smartphone è comparso sul sito web dell'ente di certificazione indiano BIS e, poi, su Flipkart, uno dei più popolari ecommerce del subcontinente indiano.

Tutto ciò ci lascia pensare che ormai Nothing Phone (2) sia dietro l'angolo, con un lancio che potrebbe essere previsto tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. Se ricordiamo che Nothing Phone (1) è stato lanciato il 12 luglio 2022, quest'anno è possibile che il suo successore arrivi con una decina di giorni di anticipo sul mercato globale.

Incrociando i dati delle certificazioni rilasciate da NRRA e BIS con le informazioni ufficiali rilasciate da Nothing e con i benchmark comparsi in rete, sappiamo già che Nothing Phone (2) avrà uno Snapdragon 8+ Gen1 come proprio SoC, ma sarà anche dotato di ben 12 GB di RAM e di Android 13 preinstallato fin dal lancio. Inoltre, lo smartphone dovrebbe avere una batteria da 4.700 mAh e una memoria da 128 o 256 GB.

Infine, per quanto riguarda lo schermo di Nothing Phone (2), esso sarà un display da 6,7", 0,15" in più del predecessore, con una risoluzione pari a 1080 x 2400 pixel e un refresh rate fisso a 120 Hz. Anche quest'anno lo smartphone avrà un sistema Dual-Camera composto da una lente principale da 50 MP e da un ultra-grandangolo non meglio precisato.