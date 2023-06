Nothing Phone (2) non ha più segreti... o quasi: ecco il nuovo design

Mentre si discute ancora sulla possibile data di lancio di Nothing Phone (2), il secondo smartphone della nuova casa di Carl Pei si mostra finalmente nei primi scottanti teaser.

Nonostante la clamorosa smentita di Pei sul mega leak del design di Nothing Phone (2), in qualche dettaglio anche quegli scatti sembrano essersi avvicinati al risultato finale.

Parliamo del frame laterale in metallo, che per quest'anno sembra avere i bordi meno spigolosi, oltre alla ormai tradizionale backcover trasparente. Il frontale, invece, sembra essere diverso, per via di un punch hole che dal lato sinistro si sposta al centro.

Rispettati, invece, gli elementi grafici di Nothing OS 2.0 mostrati da Pei, tra sfondi e widget leggermente rielaborati in pieno stile Nothing.

Ricordiamo che lo smartphone di nuova generazione dovrebbe avere un display AMOLED FHD+ con un refresh rate di 120 Hz, oltre a presentare un processore di fascia superiore rispetto alla prima versione. Lato performance, quindi, si punterà sullo Snapdragon 8 Plus Gen1, andando ad alzare l'asticella seppur fermandosi alla scorsa generazione.

Immancabile, proprio come la cover trasparente, anche l'esclusiva interfaccia Glifo, che però dovrebbe differire per numero degli elementi e per complessità delle animazioni disponibili e personalizzabili via software.

Il lancio dovrebbe avvenire nel mese di luglio 2023: restate sintonizzati!