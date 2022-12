Niente Nothing phone (2) per un po', Carl Pei conferma focus su software phone (1)

L’imminente lancio di Android 13 Open Beta per Nothing phone (1) rimuove ogni dubbio riguardante il futuro dello smartphone più chiacchierato del 2022: il team guidato da Carl Pei si sta focalizzando sulle migliorie per il primo dispositivo mobile dell’azienda. Di conseguenza, Nothing phone (2) resta molto distante.

A confermare la volontà dell’azienda di concentrarsi sul phone (1) per risolvere bug e completare il passaggio ad Android 13 è stato lo stesso CEO su Twitter, dove si legge quanto segue: “Phone (2) non verrà presentato a breve. Ci concentriamo sul fare bene alcune cose e non sforneremo dozzine di prodotti all'anno come molti altri marchi. Phone (1) è il nostro focus attuale. Stiamo preparando qualcosa di veramente eccezionale in termini di software, verso Android 13 e oltre”. Il riferimento a brand concorrenti come Redmi, Samsung et similia è evidente: meglio pochi dispositivi ma buoni e curati.

Le ragioni dietro questa decisione sono state rese parzialmente note durante la recente videorecensione dell’iPhone 14 Pro fatta da Carl Pei sul canale YouTube ufficiale di Nothing: in tale simpatico contesto, il fondatore della società ha rivelato che i profitti derivanti dalle vendite del phone (1) sono praticamente pari a zero, in quanto si tratta fondamentalmente di un prodotto concepito al fine di lanciare il nome nel settore. Ora che è famoso per il design particolare e il prezzo competitivo, ha l’unico obiettivo di perfezionare il software e, soltanto poi, procedere con lo sviluppo di un eventuale phone (2).

Più importante agli occhi del marchio è indubbiamente il debutto di uno smartwatch dallo stile tanto caratteristico quanto quello di phone (1) ed ear (1): un potenziale watch (1) si inserirebbe in maniera eccellente nell’ecosistema e contribuirebbe a rendere Nothing un brand rispettabile non solo per la tecnologia offerta, ma anche nel mondo della moda, complice il suo approccio comunicativo.

