Nothing Phone (2), mancano poche ore al lancio: lo smartphone si mostra in nuove immagini

Dopo aver visto l'hands-on di Nothing Phone (2) realizzato da Marques Brownlee, ormai il nuovo smartphone di Carl Pei ha pochissimi segreti ancora da svelare. Nonostante ciò, nelle scorse ore una serie di nuove fotografie dal vivo di Nothing Phone (2) ci ha rivelato qualche dettaglio aggiuntivo sullo smartphone, sul suo design e sulla sua scheda tecnica.

Le immagini sono state postate su Twitter dal profilo TechDocterz e sono visibili in calce a questa notizia. Le fotografie mostrano lo smartphone sia da spento che da acceso, confermandoci per esempio che Nothing Phone (2) avrà uno Snapdragon 8+ Gen1 come proprio SoC, che si accompagnerà ad una RAM da ben 12 GB e ad uno storage da 512 GB, anche se l'esistenza di modelli con 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria non è affatto fuori discussione.

Lato fotocamere, il camera bump di Nothing Phone (2) sarà lo stesso di quello del predecessore, almeno in termini di design: anche a quest'anno avremo dunque due sole fotocamere, e non tre come la maggior parte degli altri smartphone in commercio. Queste ultime, però, saranno due ottimi sensori (uno principale e uno ultra-grandangolare) da 50 MP ciascuno. Infine, la selfie-camera sarà da 32 MP.

Le immagini confermano quanto avevamo già visto nelle precedenti fotografie "rubate" di Nothing Phone (2), spiegando che lo smartphone avrà un'Interfaccia Glifo migliorata, con più LED e più zone di illuminazione variabile. In termini di design, invece, i pulsanti del volume si troveranno sulla sinistra del device, mentre quello di accensione e spegnimento sarà sul lato destro, esattamente come già avviene per iPhone.

Nella confezione di Nothing Phone (2), infine, avremo un pin per la rimozione del carrellino della SIM, un cavo trasparente di ricarica USB-C a USB-C da un metro e la manualistica. Niente caricatore, custodia o pellicola protettiva inclusa nel pacchetto di base, dunque. Infine, pare che Nothing Phone (2) sarà lanciato con sistema operativo NothingOS 2.0.0 basato su Android 13: lo smartphone sarà svelato tra poche ore, nella giornata di martedì 11 luglio.