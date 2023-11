Nothing Phone (2) sta per ricevere il supporto iMessage su Android

Sono passati un po' di mesi dalla pubblicazione su queste pagine della nostra recensione di Nothing Phone (2). Tuttavia, il nuovo smartphone di Carl Pei e soci non smette di attirare l'attenzione. No, questa volta non si fa riferimento al design, bensì all'arrivo del supporto iMessage.

Sì, avete capito bene: come riportato anche da Engadget, nonché soprattutto come si evince dal video pubblicato sul canale YouTube di Nothing nella giornata del 14 novembre 2023, è in arrivo un'applicazione di messaggistica chiamata Nothing Chats. L'obiettivo di quest'ultima? Consentire agli utenti di gestire tutte le chat del caso da un'unica interfaccia.

Per intenderci, al netto del fatto che il titolo del succitato video di Nothing è "Abbiamo creato iMessage per Android", di mezzo c'è il supporto da parte dell'app sia di RCS che di iMessage. Più precisamente, si fa riferimento a una soluzione basata su Sunbird, app già esistente sul Play Store (la fase di closed beta è iniziata a fine 2022) che si è fatta notare nell'ultimo periodo. Il motto? "Bolle blu sul vostro Android", per quella che di fatto rappresenta una delle poche app di questo tipo per il sistema operativo del robottino verde.

L'app Nothing Chats verrà lanciata il 17 novembre 2023 sul Play Store, risultando immancabilmente compatibile col succitato smartphone Nothing Phone (2). Si punta insomma anche su una questione di percezione, consentendo a un utente Nothing di "mimetizzarsi" nelle chat in cui tutti possiedono un iPhone. Tra l'altro, come potete vedere mediante l'immagine presente in calce, l'applicazione Chats includerà anche diverse funzioni tipiche di iMessage, tra cui alcune che arriveranno più avanti.

Oltre a questo, Inverse riporta che Carl Pei e soci vogliono prestare ampia attenzione alla privacy, tra crittografia e impossibilità per Sunbird di accedere ai messaggi o all'ID Apple (l'acceso a quest'ultimo risulta un passaggio necessario per usare il servizio ed è qui che si stanno già venendo a creare alcuni dubbi, visto che non è chiaro se Apple abbia intenzione di supportare una tale soluzione alternativa).

Insomma, se tutto andrà secondo i piani, niente più "bolle blu e bolle verdi" per gli utenti Nothing. Per quanto lo stesso CEO dell'azienda l'abbia descritta come una disparità "apparentemente ridicola", risulta una questione reale soprattutto in zone come il Nord America, visto che gli adolescenti possono potenzialmente percepire delle differenze sociali per via del fatto che, di base, iMessage assegna un colore diverso ai messaggi dei dispositivi Android. Per maggiori dettagli, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al portale ufficiale di Nothing.